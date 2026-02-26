الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ سلمان حمود الصباح

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح -رحمه الله-.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.