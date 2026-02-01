الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق السيد لي هيه تشان.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية كوريا الأسبق السيد لي هيه تشان، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق السيد لي هيه تشان.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية كوريا الأسبق السيد لي هيه تشان، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.