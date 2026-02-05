Icon

في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة دولة السيد أحمد عبيدات رئيس الوزراء الأسبق.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة دولة السيد أحمد عبيدات رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة دولة السيد أحمد عبيدات رئيس الوزراء الأسبق.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة دولة السيد أحمد عبيدات رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

