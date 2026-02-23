Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني Icon مبادرة “مكان التاريخ”.. الداخلية تحتفي بيوم التأسيس بإحياء مقرها الأول في الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام Icon الطائف وقلاعها التاريخية.. حضور مكاني في مسار الدولة السعودية الأولى Icon عاصفة ثلجية غير مسبوقة تشلّ نيويورك Icon مصرع 18 شخصًا في نيبال إثر سقوط حافلة في نهر Icon تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية Icon نقش قرناس ونفق الرس التاريخي بالقصيم يوثِّقان مراحل من تاريخ الدولة السعودية Icon طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق Icon بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام

بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين...

وأشاد -أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين
أخبار رئيسية

برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم الفائزين...

أخبار رئيسية
رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس
السعودية اليوم

رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى...

السعودية اليوم
القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا

السعودية اليوم
ولي العهد يهنئ طارق رحمن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في بنغلاديش
السعودية اليوم

ولي العهد يهنئ طارق رحمن بمناسبة تشكيل...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ...

السعودية اليوم