Icon

الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية Icon لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ Icon الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم Icon سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل Icon موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي Icon القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات  Icon خطيب المسجد النبوي يستعرض أسباب إجابة الدعاء وآدابه Icon خطيب المسجد الحرام: ازهدوا بقلوبكم لا بأموالكم وثقوا بالله Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا Icon الشدّاد.. إرث يجسّد روح الصحراء وأصالة الموروث الشعبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سريلانكا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سريلانكا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سريلانكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سريلانكا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف الملتقى الدولي...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. جائزة الأميرة صيتة تُكرّم الفائزين
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. جائزة الأميرة صيتة تُكرّم...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ناورو
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ناورو

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن

السعودية اليوم