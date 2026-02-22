الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا 

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد سيريل إرول ملكيادس تشارلز الحاكم العام لسانت لوسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد سيريل إرول ملكيادس تشارلز الحاكم العام لسانت لوسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.