Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا  Icon 23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس Icon مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني Icon يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية Icon أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس Icon السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم Icon الشؤون الإسلامية تباشر تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا Icon عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك Icon طقس الأحد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق Icon ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا 

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد سيريل إرول ملكيادس تشارلز الحاكم العام لسانت لوسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة

ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة

ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها

ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد سيريل إرول ملكيادس تشارلز الحاكم العام لسانت لوسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان 
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية...

أخبار رئيسية
ولي العهد يزور المسجد النبوي
السعودية اليوم

ولي العهد يزور المسجد النبوي

السعودية اليوم
أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون في مناصبهم الجديدة يؤدون القسم
السعودية اليوم

أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون...

السعودية اليوم
ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب...

أخبار رئيسية
بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أخبار رئيسية

بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك...

أخبار رئيسية
ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي...

السعودية اليوم
ولي العهد يهنئ طارق رحمن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في بنغلاديش
السعودية اليوم

ولي العهد يهنئ طارق رحمن بمناسبة تشكيل...

السعودية اليوم