الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا 23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم الشؤون الإسلامية تباشر تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك طقس الأحد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد سيريل إرول ملكيادس تشارلز الحاكم العام لسانت لوسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد سيريل إرول ملكيادس تشارلز الحاكم العام لسانت لوسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.