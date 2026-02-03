Icon

السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لمشروعات محطات كهرباء من الطاقة المتجددة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم Icon كريم بنزيما في الهلال.. كواليس أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة لورا فرنانديز ديلغادو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي

محمد بن سلمان وبوتين يستعرضان العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة لورا فرنانديز ديلغادو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر اليمامة بالرياض
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يستقبل أردوغان في قصر...

آخر الاخبار
برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية سبتمبر 2026
أخبار رئيسية

برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية...

أخبار رئيسية
أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان يعزز الشراكة السعودية التركية 2026
السعودية اليوم

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف الملتقى الدولي...

السعودية اليوم
ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

السعودية اليوم
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية اليوم
ولي العهد يرأس مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس مجلس الوزراء: الموافقة على...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ناورو
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ناورو

السعودية اليوم