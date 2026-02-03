الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو

السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لمشروعات محطات كهرباء من الطاقة المتجددة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم كريم بنزيما في الهلال.. كواليس أول يوم في معقل الزعيم سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة لورا فرنانديز ديلغادو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة لورا فرنانديز ديلغادو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.