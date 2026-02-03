الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة لورا فرنانديز ديلغادو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة لورا فرنانديز ديلغادو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.