Icon

فتح التسجيل لحجاج الداخل عبر تطبيق وموقع نسك لموسم 1447هـ ابتداء من اليوم Icon فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي Icon تتبع رقمي دقيق لرحلة ضيوف الرحمن من التأشيرة حتى العودة لضمان جودة الخدمات Icon المرور يحدد ضوابط التجاوز الآمن ويحذر من المخاطر على الطرق Icon تراجع أسعار النفط اليوم  Icon تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية من القاهرة لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري Icon تراجع سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في 3 أسابيع Icon توقعات الطقس اليوم في السعودية.. أتربة وغبار على عدة مناطق Icon امتدادًا لنهج الأمير نايف.. الجوازات تعزّز حضورها الميداني بقيادة اللواء المربع Icon زيارة الرئيس المصري للسعودية تعزيز للتنسيق السياسي وترسيخ للشراكة الاستراتيجية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إستونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى الرياض

بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى...

الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني

الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل
أخبار رئيسية

الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد...

أخبار رئيسية
بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة
أخبار رئيسية

بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز...

أخبار رئيسية
القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
السعودية

القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية
رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس
السعودية

رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية...

أخبار رئيسية
سلطان عُمان يهنئ الملك سلمان بمناسبة يوم التأسيس
السعودية

سلطان عُمان يهنئ الملك سلمان بمناسبة يوم...

السعودية
أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون في مناصبهم الجديدة يؤدون القسم
السعودية

أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون...

السعودية
برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم
السعودية

برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح...

السعودية