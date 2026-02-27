ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير خطيب المسجد النبوي: اغتنموا أيام رمضان ولياليه
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.