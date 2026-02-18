الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك تهيئة المصليات والمواقف بمركز القبلتين الحضاري خلال رمضان توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5 مدن وظائف شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة في كروز السعودية وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد “موهبة” تعلن أسماء 68 مبدعًا ومبدعة لتمثيل المملكة في “آيسف 2026” وتايسف وآيتكس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.