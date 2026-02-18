Icon

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك Icon تهيئة المصليات والمواقف بمركز القبلتين الحضاري خلال رمضان Icon توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5 مدن Icon وظائف شاغرة في شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون Icon وظائف شاغرة في كروز السعودية Icon وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد Icon “موهبة” تعلن أسماء 68 مبدعًا ومبدعة لتمثيل المملكة في “آيسف 2026” وتايسف وآيتكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان 1447هـ

الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان 1447هـ

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان 

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بأمر الملك سلمان.. إعفاء محافظ الطائف من منصبه وتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة
أخبار رئيسية

بأمر الملك سلمان.. إعفاء محافظ الطائف من...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يأمر بتعيين محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز نائبًا لأمير الشمالية وفواز بن سلطان محافظًا للطائف
السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بتعيين محمد بن عبدالله...

السعودية اليوم
الملك سلمان يأمر بإعفاء عبدالعزيز العريفي من منصبه وتعيينه محافظًا لصندوق التنمية الوطني
السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بإعفاء عبدالعزيز العريفي من...

السعودية اليوم
أمر ملكي بتعيين راكان بن سلمان محافظًا للدرعية
السعودية اليوم

أمر ملكي بتعيين راكان بن سلمان محافظًا...

السعودية اليوم
الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان 1447هـ
أخبار رئيسية

الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يأمر بإعفاء النائب العام سعود المعجب من منصبه وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي
السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بإعفاء النائب العام سعود...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. فواز بن زنعاف السهلى رئيسًا للهيئة العامة للنقل
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. فواز بن زنعاف السهلى...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إيران
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إيران

السعودية اليوم