مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

