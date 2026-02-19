الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال

قصر آل حابش.. شاهد تاريخي يحكي مراحل التأسيس وثراء الهوية الوطنية توقعات الطقس اليوم الخميس في السعودية: أتربة وغبار وضباب إمساكية اليوم الخميس 2 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن حملة “الجود منا وفينا” وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن وظائف شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو تدشين حملة جود الإسكان بمناطق المملكة.. “الجود منّا وفينا” في شهر الخير وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والازدهار.