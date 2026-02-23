Icon

الطائف وقلاعها التاريخية.. حضور مكاني في مسار الدولة السعودية الأولى Icon عاصفة ثلجية غير مسبوقة تشلّ نيويورك Icon مصرع 18 شخصًا في نيبال إثر سقوط حافلة في نهر Icon تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية Icon نقش قرناس ونفق الرس التاريخي بالقصيم يوثِّقان مراحل من تاريخ الدولة السعودية Icon طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق Icon بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام Icon السعودية ترفض رفضاً قاطعاً أي ادعاءات لأي طرف آخر في المنطقة المقسومة مع الكويت Icon أبو كاس راعياً رئيسياً لبرنامج "إفطار صائم" للحد من حوادث السيارات قبيل الإفطار Icon يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل

بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

