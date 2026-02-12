الملك سلمان يأمر بإعفاء أحمد العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم: أ / 270

التاريخ: 24 / 8 / 1447هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 591) بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يعفى معالي الأستاذ / احمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه لظروفه الصحية.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود