الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

