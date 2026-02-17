Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٢٢ مساءً
الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، إلى جدة قادمًا من الرياض.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

قد يهمّك أيضاً
أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون في مناصبهم الجديدة يؤدون القسم

أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون في مناصبهم الجديدة يؤدون القسم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا

كما وصل في معيته -حفظه الله- معالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل، ومعالي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.
وكان في وداعه -أيده الله- بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان يأمر بإعفاء هيفاء بنت محمد بن سعود من منصبها وتعيينها مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بإعفاء هيفاء بنت محمد...

السعودية اليوم
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
أخبار رئيسية

الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء...

أخبار رئيسية
بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن عبدالعزيز البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر “مستقبل الطيران 2026” الدولي أبريل القادم بالرياض
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر “مستقبل الطيران...

السعودية اليوم
بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان
أخبار رئيسية

بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إيران
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إيران

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا

السعودية اليوم
الملك سلمان يأمر بإعفاء أحمد العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه
السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بإعفاء أحمد العيسى المدير...

السعودية اليوم