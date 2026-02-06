Icon

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٠ مساءً
المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد، وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشددت الوزارة على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وتقدم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

