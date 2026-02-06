ضبط مخالفين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في جازان هيئة المراجعين تُحيل مكتبًا مرخّصًا في الاستشارات المالية ومنشأةً تجارية إلى النيابة العامة المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم أول أيام موسم العقارب وبداية الربيع الواقعي ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز مصرع 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال السحاب يعانق قمم جبال شدا الأسفل بالمخواة ويشكل لوحة إبداعية الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد، وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.
وشددت الوزارة على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وتقدم الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.