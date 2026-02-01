المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة صدور 19 قراراً بالموافقة (عدم ممانعة) على طلبات التركز الاقتصادي التي وردت إليها خلال شهر يناير من العام 2026م؛ وشملت هذه القرارات سلسلة من عمليات الاستحواذ، والمشاريع المشتركة، والوكالات الإضافية، والتي تغطي نطاقاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل المملكة، وعلى المستوى الدولي.

وتضمنت قرارات الاستحواذ الموافقة على طلب شركة “أستر دي إم هيلث كير” للاستحواذ على 51% من شركة مستشفى عبدالرحمن المشاري، واستحواذ “شركة الدارة الطبية” على 30% من شركة “أربعة وعشرون لتقديم المشروبات”، بالإضافة إلى استحواذ “مجموعة جي إف إتش المالية” على 60% من “شركة الجلد الطبي” و60% من “شركة باين تولز للمعدات”. كما وافقت الهيئة على استحواذ “مصرف الإنماء” على 50% من “شركة طوق للاتصالات”، واستحواذ “شركة فرصة الأعمال” على 60% من “شركة سيدس للتجارة”.

وشملت الموافقات على صعيد الاستحواذات الدولية، استحواذ “مجموعة ماكغرون المحدودة” على كامل حصص “شركة بيلوماتيك”، واستحواذ “شركة إن إي سي” اليابانية على كامل حصص “سي إس سي سيستمز إنترناشيونال”، إضافة إلى استحواذ “لوريال اس ايه” الفرنسية على كامل أسهم “لاكتاليس إنترناشيونال”؛ كما تضمنت القائمة استحواذات لشركات مثل “فورسيات يو إس”، و”بوجيكت باور”، و”أمان استثمارات”، و”آي تي تي”، و”تريمكو إيتنبلوك”.

أما فيما يخص المشاريع المشتركة، وافقت الهيئة على إنشاء مشروع مشترك بين “إل تي آي مايندتي”، و”شركة ميثاق للتأمين”، ومشروع آخر بين “شركة تصنيع مواد التعبئة (ميبكو)، و”شركة المنتجات الورقية” لاسترداد نفايات الورق. كما شملت القرارات الموافقة على مشروع مشترك بين “الحلول الدولية للطاقة”، و”الهندسة والتجمعات السريعة”، وآخر بين “سكانيا الشرق الأوسط”، و”سيمنس دكتيشن”.

وفي جانب الاندماج، وافقت الهيئة العامة للمنافسة على اندماج “شركة إيه بي سي وان المحدودة” في شركة بي سي وان هولدينغز ليمتد، لتنقل جميع الأصول والالتزامات إلى الكيان الدامج.