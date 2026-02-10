المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية

تُشارك المنظومة الثقافية في النسخة السابعة من كأس السعودية 2026م لسباقات الخيل، الذي سيُقام على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري؛ وذلك لتعزيز حضور الثقافة، والهوية السعودية في سباق الخيل الأغلى عالمياً عبر تقديم تجربةٍ ثقافية ثرية تعكس ثراء الثقافة السعودية، وتُبرز الإرث العريق للفروسية بالمملكة في تعاونٍ متواصل مع نادي سباقات الخيل.

وتقدم المنظومة الثقافية خلال مشاركتها فعالياتٍ ثقافيةً تُثري التجربة العامة للزائر عبر أنشطة تجمع بين الأصالة وبين الثقافة من خلال ثلاث مناطق رئيسية، الأولى منها مخصصة للمساحة الثقافية، والثانية ممشى المشاهير، والثالثة مشاركة هيئة فنون الطهي، والتي تنسجم جميعها في تناغمٍ مميّز يُبرز الهوية السعودية بروحٍ عصرية تواكب طابع الحدث العالمي، وقد طوّرت وزارة الثقافة التوجه الإبداعي للمشاركة بدايةً من الخطوات على الرمل الذي كان عبر التاريخ وسيلةً لقراءة الحركة، وفهمها عن طريق الفراسة، حيث يجمع التصميم بين جذور تراثية وبين رؤية معاصرة مستوحاة من أرض السباق.

وتبدأ الرحلة الثقافية باستقبال الزوّار في المساحة الثقافية، وهي مساحةٌ مخصصة للفعاليات الثقافية، وتشمل “100 براند سعودي” الذي يُقدّم تجربة تفاعلية تجمع بين الأزياء والفروسية، وتمزج بين الأناقة والأصالة، ويُشارك فيها ستة مصممين، وتقدم من عرضين إلى ثلاثة عروض يومياً بمشاركة المشاهير بإطلالات من تصاميم العلامات السعودية.

كما تُقدّم المساحة الثقافية عروضاً للفنون الأدائية لتُضفي حركة وحيوية تُعزز أجواء السباق، وتشتمل هذه العروض على ألوانٍ متعددة من الفنون التقليدية السعودية. وكذلك يُشارك المعهد الملكي للفنون التقليدية “وِرث” في هذه المساحة بتجربةٍ تفاعلية تُتيح للزائر أن يستكمل بنفسه قطعة فنية “وسام البشت” المصنوعة يدوياً بخيوط الزري من قبل طلاب وِرث من برنامج تلمذة البشت الحساوي في الأحساء، والذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، حيث يقدم البرنامج المعارف والمهارات الأساسية في حِرفة البشت، يتعرف من خلالها المتتلمذ على أساسيات الحِرفة، وتاريخها، وأدواتها، وأنواع غرز البشت، ومراحل العمل. كما يطبق الحرفة تمهيداً لتطوير منتجات نفعية، وذلك تحت إشراف وتوجيه متخصصين وحرفيين خبراء ممارسين للحرفة بشكلها الأصيل.

وتُعدّ المنطقة الثانية “ممشى المشاهير” أول ما يراه الزائر بعد الدخول إلى موقع السباق، ومنها يصل إلى المنطقة الثالثة التي تشارك فيها هيئة فنون الطهي بجناحين لمطعم” إرث”، وستة أجنحة يتم تشغيلها بالتعاون مع مجموعةٍ مختارة من المطاعم والمقاهي المحلية؛ لإبراز التنوع الثقافي في موائد المملكة في هذه الفعالية العالمية الكبرى، وتقديم تجربة ضيافة سعودية متكاملة عبر المأكولات، والمشروبات، وأطباق الحلا المتنوعة، فضلاً عن تعزيز حضور العلامة التجارية “إرث” بوصفها واجهة للطهي السعودي الحديث بروحٍ تراثية.

وتأتي مشاركة المنظومة الثقافية في سباق كأس السعودية 2026 استمراراً لمشاركاتها السابقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضور الثقافة السعودية في المحافل الدولية التي تستضيفها المملكة، وإبراز المشهد الثقافي السعودي لزوّار هذه الفعاليات، إلى جانب تمكين المصممين السعوديين من عرض إبداعاتهم أمام طيفٍ واسع من الجماهير المحلية والدولية؛ وذلك لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030 في جعل الثقافة نمط حياة.