Icon

يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة Icon تنبهي من رياحٌ شديدة على منطقة حائل Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني Icon مبادرة “مكان التاريخ”.. الداخلية تحتفي بيوم التأسيس بإحياء مقرها الأول في الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام Icon الطائف وقلاعها التاريخية.. حضور مكاني في مسار الدولة السعودية الأولى Icon عاصفة ثلجية غير مسبوقة تشلّ نيويورك Icon مصرع 18 شخصًا في نيبال إثر سقوط حافلة في نهر Icon تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية Icon نقش قرناس ونفق الرس التاريخي بالقصيم يوثِّقان مراحل من تاريخ الدولة السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بالغاط بتكلفة 23 مليون ريال

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٣ مساءً
المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بالغاط بتكلفة 23 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من محافظة الغاط في منطقة الرياض، بتكلفة مالية تجاوزت 23 مليون ريال، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية الرامية إلى دعم البنية التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية.

وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات صرف صحي بأطوال تتجاوز 25 كيلومترًا طوليًا؛ بهدف إيصال خدمة الصرف الصحي إلى أكثر من 5,800 مستفيد في أجزاء من أحياء: (الأندلس، وغرناطة، والنفل، والصناعية، والبستان، والزهور)، إضافة إلى القرية التراثية وبعض الدوائر الحكومية.

قد يهمّك أيضاً
المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم

المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم

“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع تطويرية واسعة في محافظات المدينة المنورة

“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع تطويرية واسعة في محافظات المدينة المنورة

وبيّنت أن المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى الحد من الأضرار البيئية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين جودة الخدمات البيئية المقدّمة، ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.

وأكدت الشركة استمرارها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، وبما يضمن تقديم خدمات بيئية مستدامة ذات جودة عالية، تحقيقًا لمستهدفات قطاع المياه ضمن رؤية المملكة 2030.

ودعت “المياه الوطنية” عملاءها إلى طلب الارتفاق بالخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (https://ebranch.nwc.com.sa/login).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد