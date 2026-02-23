المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بالغاط بتكلفة 23 مليون ريال

أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من محافظة الغاط في منطقة الرياض، بتكلفة مالية تجاوزت 23 مليون ريال، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية الرامية إلى دعم البنية التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية.

وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات صرف صحي بأطوال تتجاوز 25 كيلومترًا طوليًا؛ بهدف إيصال خدمة الصرف الصحي إلى أكثر من 5,800 مستفيد في أجزاء من أحياء: (الأندلس، وغرناطة، والنفل، والصناعية، والبستان، والزهور)، إضافة إلى القرية التراثية وبعض الدوائر الحكومية.

وبيّنت أن المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى الحد من الأضرار البيئية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين جودة الخدمات البيئية المقدّمة، ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.

وأكدت الشركة استمرارها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، وبما يضمن تقديم خدمات بيئية مستدامة ذات جودة عالية، تحقيقًا لمستهدفات قطاع المياه ضمن رؤية المملكة 2030.

ودعت “المياه الوطنية” عملاءها إلى طلب الارتفاق بالخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (https://ebranch.nwc.com.sa/login).