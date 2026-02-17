المياه الوطنية تُكمل استعداداتها التشغيلية لاستقبال شهر رمضان 1447

Icon

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
المواطن - واس

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها التشغيلية لشهر رمضان لعام 1447، إذ تعتزم توزيع نحو (11) مليون متر مكعب من المياه يوميًا في جميع مناطق المملكة ومدنها خلال شهر رمضان؛ بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال شهر رمضان الذي عادة يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه، وتحسين موثوقية واستمرارية الضخ، وضمان استدامة الإمداد المائي؛ بما يعزز من جودة الحياة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّنت استمرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مشيرةً إلى أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز التشغيل التي ستعمل باستمرار لخدمتهم وتلبية متطلباتهم، لافتة إلى أن خطة موسم رمضان لهذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة “الأشياب” في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.
وأكَّدت الشركة جاهزيتها لاستقبال طلبات العملاء من خلال القنوات الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال الفرع الإلكتروني e.nwc.com.sa، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد 8004411110 لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال البلاغات، وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب -بإذن الله-.
موضحة استمرار التنسيق مع شركاء منظومة المياه لضمان استدامة الإمدادات خلال شهر رمضان.

