النائب العام خالد اليوسف يستقبل أعضاء مجلس النيابة وقياداتها ومنسوبيها

استقبل معالي النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مقر النيابة العامة بالرياض، أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة العامة وقياداتها ومنسوبيها، وذلك بمناسبة مباشرته أعماله نائبًا عامًا.

ورفع معالي النائب العام، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على هذه الثقة الكريمة، مشيدًا بدعمهما غير المحدود للمرافق العدلية ومنها النيابة العامة.

وأكَّد أن هذا الأمر يتطلب جهودًا متكاملةً، واستثمارًا في الكفاءات القانونية، ومهنية مجوَّدة ترسخ لعناصر الحوكمة والالتزام؛ بما يعزز الجودة في المخرج والتميز المؤسسي للنيابة العامة.

وفي ختام اللقاء، شدد معاليه على أهمية المرحلة القادمة، بروح الفريق الواحد، والارتقاء بالمرفق كفاءةً وأداءً، وفق مستهدفات مرسومة، لحماية الحقوق بعدالة جنائية مقررة وفق الأنظمة ذات العلاقة.