Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة مباشرته أعماله نائبًا عامًا

النائب العام خالد اليوسف يستقبل أعضاء مجلس النيابة وقياداتها ومنسوبيها

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
النائب العام خالد اليوسف يستقبل أعضاء مجلس النيابة وقياداتها ومنسوبيها
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل معالي النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مقر النيابة العامة بالرياض، أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة العامة وقياداتها ومنسوبيها، وذلك بمناسبة مباشرته أعماله نائبًا عامًا.

قد يهمّك أيضاً
النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة

النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة

النيابة العامة: التستر جريمة مجرّمة نظامًا والتحقيق فيها من اختصاصنا

النيابة العامة: التستر جريمة مجرّمة نظامًا والتحقيق فيها من اختصاصنا

ورفع معالي النائب العام، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على هذه الثقة الكريمة، مشيدًا بدعمهما غير المحدود للمرافق العدلية ومنها النيابة العامة.

وأكَّد أن هذا الأمر يتطلب جهودًا متكاملةً، واستثمارًا في الكفاءات القانونية، ومهنية مجوَّدة ترسخ لعناصر الحوكمة والالتزام؛ بما يعزز الجودة في المخرج والتميز المؤسسي للنيابة العامة.

وفي ختام اللقاء، شدد معاليه على أهمية المرحلة القادمة، بروح الفريق الواحد، والارتقاء بالمرفق كفاءةً وأداءً، وفق مستهدفات مرسومة، لحماية الحقوق بعدالة جنائية مقررة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد