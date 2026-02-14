النجمة يحقق أول انتصار له على الخلود في دوري روشن

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
حقق فريق النجمة أول انتصار له على نظيره الخلود، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وسجّل هدفي النجمة اللاعب فيليبي كاردوزو عند الدقيقة (21)، وبلال بوطوبة عند الدقيقة (56)، فيما أحرز الخلود هدفه الوحيد عن طريق لاعبه راميرو إنريكي عند الدقيقة (90+2).
وبهذه النتيجة، رفع فريق النجمة رصيده إلى (8) نقاط في المركز الثامن عشر، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (19) نقطة في المركز الثالث عشر.