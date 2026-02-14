النجمة يحقق أول انتصار له على الخلود في دوري روشن

حقق فريق النجمة أول انتصار له على نظيره الخلود، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وسجّل هدفي النجمة اللاعب فيليبي كاردوزو عند الدقيقة (21)، وبلال بوطوبة عند الدقيقة (56)، فيما أحرز الخلود هدفه الوحيد عن طريق لاعبه راميرو إنريكي عند الدقيقة (90+2).

وبهذه النتيجة، رفع فريق النجمة رصيده إلى (8) نقاط في المركز الثامن عشر، فيما تجمّد رصيد الخلود عند (19) نقطة في المركز الثالث عشر.