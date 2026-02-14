النجوم تزين سماء الحدود الشمالية.. مشاهد فلكية تأسر الأنظار وتثري المعرفة

تُعد سماء منطقة الحدود الشمالية في شمال المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز البيئات الطبيعية الملائمة لرصد الأجرام السماوية، نظرًا لما تتميز به من صفاء في الأجواء وانخفاض ملحوظ في معدلات التلوث الضوئي مقارنة بالمناطق الحضرية الكبرى.



وهذا الواقع الجغرافي والمناخي أتاح لسكان المنطقة وهواة الفلك فرصة الاستمتاع بمشاهد كونية آسرة بالعين المجردة، دون الحاجة إلى تلسكوبات متقدمة أو تجهيزات معقدة, وتظهر في سماء المنطقة بوضوح الكواكب اللامعة، والكوكبات النجمية، وأحيانًا أشرطة من مجرة درب التبانة في الليالي الصافية، ما يجعلها وجهة مثالية للرصد الفلكي والتصوير الليلي.



وتسهم هذه الميزة الطبيعية في تعزيز الوعي العلمي لدى المجتمع المحلي، وتشجع على تنظيم فعاليات فلكية تعليمية، تجمع بين المتعة والمعرفة، وتربط الأجيال الجديدة بعلم الفضاء في بيئة مفتوحة وآمنة.