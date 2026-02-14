النجوم تزين سماء الحدود الشمالية.. مشاهد فلكية تأسر الأنظار وتثري المعرفة

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
تُعد سماء منطقة الحدود الشمالية في شمال المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز البيئات الطبيعية الملائمة لرصد الأجرام السماوية، نظرًا لما تتميز به من صفاء في الأجواء وانخفاض ملحوظ في معدلات التلوث الضوئي مقارنة بالمناطق الحضرية الكبرى.
وهذا الواقع الجغرافي والمناخي أتاح لسكان المنطقة وهواة الفلك فرصة الاستمتاع بمشاهد كونية آسرة بالعين المجردة، دون الحاجة إلى تلسكوبات متقدمة أو تجهيزات معقدة, وتظهر في سماء المنطقة بوضوح الكواكب اللامعة، والكوكبات النجمية، وأحيانًا أشرطة من مجرة درب التبانة في الليالي الصافية، ما يجعلها وجهة مثالية للرصد الفلكي والتصوير الليلي.
وتسهم هذه الميزة الطبيعية في تعزيز الوعي العلمي لدى المجتمع المحلي، وتشجع على تنظيم فعاليات فلكية تعليمية، تجمع بين المتعة والمعرفة، وتربط الأجيال الجديدة بعلم الفضاء في بيئة مفتوحة وآمنة.