النصر يتجاوز الرياض بهدف نظيف في الجولة الـ20 من دوري روشن

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على نظيره الرياض بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل هدف المباراة الوحيد لاعب النصر ساديو ماني عند الدقيقة الـ(40)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على الصدارة.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى (46) نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الهلال والأهلي الليلة، فيما تجمّد رصيد فريق الرياض عند (12) نقطة في المركز الـ(15).