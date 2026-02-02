النصر يتجاوز الرياض بهدف نظيف في الجولة الـ20 من دوري روشن

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على نظيره الرياض بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجّل هدف المباراة الوحيد لاعب النصر ساديو ماني عند الدقيقة الـ(40)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على الصدارة.
وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى (46) نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الهلال والأهلي الليلة، فيما تجمّد رصيد فريق الرياض عند (12) نقطة في المركز الـ(15).