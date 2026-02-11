النصر يفوز على أركاداغ التركمانستاني في دوري أبطال آسيا 2

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
فاز فريق النصر السعودي، بجدارة واستحقاق خارج أرضه على مضيفه أركاداغ التركمانستاني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد عشق أباد الأولمبي في عشق أباد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ(16) من دوري أبطال آسيا 2.
سجل هدف المباراة الوحيد والفوز للنصر، اللاعب عبدالله الحمدان عند الدقيقة (19)، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة استقرت في الشباك، حيث منح فريقه الأفضلية قبل مواجهة الإياب.
وبهذا الفوز, وضع النصر قدمًا في الدور ربع النهائي قبل حسم بطاقة التأهل في مواجهة الإياب التي ستقام الأربعاء المقبل في العاصمة الرياض.
🔚 | صافـرة النهايـة! 💛
النصر 1 – 0 أركاداغ
⚽ عبدالله الحمدان#النصر_أركاداغ pic.twitter.com/o94z3U9S90
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 11, 2026