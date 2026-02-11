النصر يفوز على أركاداغ التركمانستاني في دوري أبطال آسيا 2

فاز فريق النصر السعودي، بجدارة واستحقاق خارج أرضه على مضيفه أركاداغ التركمانستاني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الأربعاء، على إستاد عشق أباد الأولمبي في عشق أباد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ(16) من دوري أبطال آسيا 2.

النصر يتغلب على أركاداغ

سجل هدف المباراة الوحيد والفوز للنصر، اللاعب عبدالله الحمدان عند الدقيقة (19)، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة استقرت في الشباك، حيث منح فريقه الأفضلية قبل مواجهة الإياب.

وبهذا الفوز, وضع النصر قدمًا في الدور ربع النهائي قبل حسم بطاقة التأهل في مواجهة الإياب التي ستقام الأربعاء المقبل في العاصمة الرياض.