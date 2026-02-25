النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن

أحرز فريق النصر ثلاثة أهداف في شباك مضيفه النجمة، دون رد في شوط المباراة الأول، حيث أحرز الهدف الأول النجم كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

ثم عزز كومان تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 31 من الشوط الأول ليرفع حظوظ النصر لتعزيز صدارة دوري روشن.

بينما أحرز الهدف الثالث لفريق النصر اللاعب مارتينيز في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول بلحظات ليعزز حظوظ النصر في الفوز وتعزيز صدارة الدوري.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: ماثيوس.

الدفاع: بوشل، سيماكان، العمري ومارتينيز.

الوسط: بروزوفيتش، الخيبري وكومان.

الهجوم: ماني، فيليكس ورونالدو.

من زاوية أخرى 📹

هدف إينيقو مارتينيز في مرمى النجمة ⚽️#النجمة_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ENPWCrpcTk — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 25, 2026

تشكيل النجمة

حراسة المرمى: براجا.

الدفاع: فارجاس، كايتانو، الهليل وهوساوي.

الوسط: تيانيتش، رودريجيز، الحرابي والطليحي.

الهجوم: جاسم وفينيسيوس.