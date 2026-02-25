النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة

فاز فريق النصر بخماسية نظيفة ومستحقة على مضيفه النجمة، ليعزز صدارة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وعن تفاصيل المباراة، فقد أحرز فريق النصر ثلاثة أهداف في شباك مضيفه النجمة، دون رد في شوط المباراة الأول، حيث أحرز الهدف الأول النجم كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

ثم عزز كومان تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 31 من الشوط الأول ليرفع حظوظ النصر لتعزيز صدارة دوري روشن.

بينما أحرز الهدف الثالث لفريق النصر اللاعب مارتينيز في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول بلحظات ليعزز حظوظ النصر في الفوز وتعزيز صدارة الدوري.

وفي الشوط الثاني عزز مارتينيز فوز النصر بالهدف الرابع في شباك النجمة، ليأتي النجم السنغالي ساديو ماني ويعمق جراح النجمة بالهدف الخامس في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز مستحق للنصر بخماسية نظيفة.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: ماثيوس.

الدفاع: بوشل، سيماكان، العمري ومارتينيز.

الوسط: بروزوفيتش، الخيبري وكومان.

الهجوم: ماني، فيليكس ورونالدو.

من زاوية أخرى 📹

هدف إينيقو مارتينيز في مرمى النجمة ⚽️#النجمة_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ENPWCrpcTk — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 25, 2026

تشكيل النجمة

حراسة المرمى: براجا.

الدفاع: فارجاس، كايتانو، الهليل وهوساوي.

الوسط: تيانيتش، رودريجيز، الحرابي والطليحي.

الهجوم: جاسم وفينيسيوس.

من كل الزوايا 🎥

الهدف الثالث للنصر في شباك النجمة عن طريق مارتينيز ⚽️🟡#النجمة_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/jAATvYFIaE — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 25, 2026