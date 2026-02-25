النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة

البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن
فاز فريق النصر بخماسية نظيفة ومستحقة على مضيفه النجمة، ليعزز صدارة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
أهداف مواجهة #النجمة_النصر ⚽️🎥قد يهمّك أيضاً
النجمة @alnajmahfc 0️⃣
النصر @AlNassrFC 5️⃣#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/CIuBwVZpzg
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 25, 2026
وعن تفاصيل المباراة، فقد أحرز فريق النصر ثلاثة أهداف في شباك مضيفه النجمة، دون رد في شوط المباراة الأول، حيث أحرز الهدف الأول النجم كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.
إعادة لركلة كريستيانو رونالدو الحرة 🎥#النجمة_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/nNEzVztpHU
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 25, 2026
ثم عزز كومان تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 31 من الشوط الأول ليرفع حظوظ النصر لتعزيز صدارة دوري روشن.
بينما أحرز الهدف الثالث لفريق النصر اللاعب مارتينيز في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول بلحظات ليعزز حظوظ النصر في الفوز وتعزيز صدارة الدوري.
وفي الشوط الثاني عزز مارتينيز فوز النصر بالهدف الرابع في شباك النجمة، ليأتي النجم السنغالي ساديو ماني ويعمق جراح النجمة بالهدف الخامس في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز مستحق للنصر بخماسية نظيفة.
حراسة المرمى: ماثيوس.
الدفاع: بوشل، سيماكان، العمري ومارتينيز.
الوسط: بروزوفيتش، الخيبري وكومان.
الهجوم: ماني، فيليكس ورونالدو.
من زاوية أخرى 📹
هدف إينيقو مارتينيز في مرمى النجمة ⚽️#النجمة_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ENPWCrpcTk
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 25, 2026
حراسة المرمى: براجا.
الدفاع: فارجاس، كايتانو، الهليل وهوساوي.
الوسط: تيانيتش، رودريجيز، الحرابي والطليحي.
الهجوم: جاسم وفينيسيوس.
من كل الزوايا 🎥
الهدف الثالث للنصر في شباك النجمة عن طريق مارتينيز ⚽️🟡#النجمة_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/jAATvYFIaE
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 25, 2026
وبهذه النتيجة، يصل فريق النصر لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، بينما تجمد رصيد النجمة عند 8 نقاط في المركز الأخير.