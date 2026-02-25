Icon

البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان

النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ صباحاً
النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة
المواطن - فريق التحرير

فاز فريق النصر بخماسية نظيفة ومستحقة على مضيفه النجمة، ليعزز صدارة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وعن تفاصيل المباراة، فقد أحرز فريق النصر ثلاثة أهداف في شباك مضيفه النجمة، دون رد في شوط المباراة الأول، حيث أحرز الهدف الأول النجم كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

ثم عزز كومان تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 31 من الشوط الأول ليرفع حظوظ النصر لتعزيز صدارة دوري روشن.

بينما أحرز الهدف الثالث لفريق النصر اللاعب مارتينيز في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول بلحظات ليعزز حظوظ النصر في الفوز وتعزيز صدارة الدوري.

وفي الشوط الثاني عزز مارتينيز فوز النصر بالهدف الرابع في شباك النجمة، ليأتي النجم السنغالي ساديو ماني ويعمق جراح النجمة بالهدف الخامس في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز مستحق للنصر بخماسية نظيفة.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: ماثيوس.

الدفاع: بوشل، سيماكان، العمري ومارتينيز.

الوسط: بروزوفيتش، الخيبري وكومان.

الهجوم: ماني، فيليكس ورونالدو.

تشكيل النجمة

حراسة المرمى: براجا.

الدفاع: فارجاس، كايتانو، الهليل وهوساوي.

الوسط: تيانيتش، رودريجيز، الحرابي والطليحي.

الهجوم: جاسم وفينيسيوس.

وبهذه النتيجة، يصل فريق النصر لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، بينما تجمد رصيد النجمة عند 8 نقاط في المركز الأخير.

