النصر يفوز على أركاداغ التركماني ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

تأهل فريق النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا الثاني، عقب فوزه على ضيفه أركاداغ التركماني بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن إياب دور الـ16 من البطولة.

النصر يفوز على أركاداغ التركماني

وسجل عبد الرحمن غريب هدف المباراة الوحيد لصالح النصر في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول, في حين شهدت المباراة طرد مدافع أركاداغ غويتميرات أناغولييف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ليكمل الفريق التركماني المواجهة بعشرة لاعبين.

وكانت مواجهة الذهاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي على ملعب عشق أباد الأولمبي في عشق أباد قد انتهت بفوز النصر بهدف دون مقابل، ليتفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-0، ويواصل مشواره في البطولة نحو الدور ربع النهائي.