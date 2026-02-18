النصر يفوز على أركاداغ التركماني ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

أمير الرياض يدشّن مقرّ حملة جود الإسكان “الجود منا وفينا” وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية الأرصاد: مراقبة أجواء الحرمين والمواقيت والطرق المؤدية إليها خلال رمضان الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن البدء بتنفيذ نظام الإحصاء أمير تبوك يُدشِّن حملة “الجود منا وفينا” لتوفير مساكن كريمة للأسر المستحقة اقتران الزهرة بهلال رمضان يزيّن سماء المملكة حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 35 كجم من الحشيش بعسير برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين “يلو” تواصل رعايتها لحملة إفطار مليون صائم للعام الخامس على التوالي
تأهل فريق النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا الثاني، عقب فوزه على ضيفه أركاداغ التركماني بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن إياب دور الـ16 من البطولة.
وسجل عبد الرحمن غريب هدف المباراة الوحيد لصالح النصر في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول, في حين شهدت المباراة طرد مدافع أركاداغ غويتميرات أناغولييف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ليكمل الفريق التركماني المواجهة بعشرة لاعبين.
وكانت مواجهة الذهاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي على ملعب عشق أباد الأولمبي في عشق أباد قد انتهت بفوز النصر بهدف دون مقابل، ليتفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-0، ويواصل مشواره في البطولة نحو الدور ربع النهائي.