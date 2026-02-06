Icon

النصر يهزم الاتحاد بثنائية ويرتقي للمركز الثاني في دوري روشن

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
النصر يهزم الاتحاد بثنائية ويرتقي للمركز الثاني في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

حقق فريق نادي النصر فوزًا مهمًا على ضيفه اتحاد جدة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

وجاء الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 85 عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني من ركلة جزاء، بعد ضغط متواصل من أصحاب الأرض في الشوط الثاني، أسفر عن كسر التعادل في الدقائق الحاسمة من اللقاء.

وفي الوقت بدل الضائع، استغل النصر تقدم لاعبي اتحاد جدة بكامل خطوطهم، بما في ذلك حارس المرمى، ليشن هجمة مرتدة سريعة أسفرت عن تسجيل الهدف الثاني القاتل، مؤكداً تفوقه وحسمه للنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 49 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، ونقطتين عن الأهلي الذي تراجع إلى المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 34 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، بعد خسارة مؤثرة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

 

 

