النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥١ صباحاً
المواطن - واس

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر خلال تعاملات اليوم، مع استمرار تحسّن الأسعار في الأسواق العالمية.
وارتفع خام برنت 45 سنتًا إلى 71.22 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا إلى 66.05 دولارًا، ليظلا قريبين من أعلى مستوياتهما منذ أواخر يوليو وأوائل أغسطس.
في المقابل، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 11.43 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات الأسعار.

