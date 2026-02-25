النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر برعاية فهد بن سلطان.. قصائد وطنية ومعرض تاريخي يزينان احتفال تبوك بيوم التأسيس طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر اليوم وغدًا نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى تحطّم مقاتلة تركية بعد إقلاعها من قاعدة جوية ومصرع الطيار ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025 توقعات طقس اليوم في السعودية: رياح وغبار بعدة مناطق إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب ضبط مقيم لتفريغه موادًا خرسانية في المدينة المنورة وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر خلال تعاملات اليوم، مع استمرار تحسّن الأسعار في الأسواق العالمية.
وارتفع خام برنت 45 سنتًا إلى 71.22 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا إلى 66.05 دولارًا، ليظلا قريبين من أعلى مستوياتهما منذ أواخر يوليو وأوائل أغسطس.
في المقابل، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 11.43 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات الأسعار.