النفط يتراجع 2%

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار، ‌بما يعادل 1.8 بالمئة، إلى 67.42 دولارًا للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، إلى 62.33 دولارًا للبرميل، ليسجل برنت أدنى مستوى إغلاق منذ الثالث من فبراير، ويسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من الشهر ذاته.