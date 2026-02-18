النفط يتراجع 2% الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا إعادة انتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد فوز حزبها بالانتخابات وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك تهيئة المصليات والمواقف بمركز القبلتين الحضاري خلال رمضان توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5 مدن وظائف شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار، بما يعادل 1.8 بالمئة، إلى 67.42 دولارًا للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، إلى 62.33 دولارًا للبرميل، ليسجل برنت أدنى مستوى إغلاق منذ الثالث من فبراير، ويسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من الشهر ذاته.