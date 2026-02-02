Icon

النفط يهبط بأكثر من دولار للبرميل

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.8 دولار للبرميل، مسجلة خسارة 2.7 بالمئة، إلى 67.48 دولارًا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌1.8 دولار للبرميل ‌أو 2.8 بالمئة إلى 63.41 دولارًا للبرميل.

