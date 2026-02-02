النفط يهبط بأكثر من دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.8 دولار للبرميل، مسجلة خسارة 2.7 بالمئة، إلى 67.48 دولارًا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌1.8 دولار للبرميل ‌أو 2.8 بالمئة إلى 63.41 دولارًا للبرميل.