Icon

السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم Icon كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” Icon حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة Icon تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية Icon من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

النيابة العامة: التستر جريمة مجرّمة نظامًا والتحقيق فيها من اختصاصنا

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٨ مساءً
النيابة العامة: التستر جريمة مجرّمة نظامًا والتحقيق فيها من اختصاصنا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت النيابة العامة أن التستر بجميع صوره يُعد جريمة مجرّمة نظامًا في المملكة، مشددة على اختصاصها الحصري بالتحقيق والادعاء في جرائم التستر، بما يسهم في حماية المصالح الاقتصادية، وتعزيز الامتثال للأنظمة، وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الممارسات المحظورة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن جريمة التستر تتمثل في أي اتفاق أو ترتيب يُمكّن شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة دون الحصول على ترخيص نظامي، وذلك من خلال استخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمواطن أو الجهة المتسترة.

قد يهمّك أيضاً
النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة

النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة

النيابة العامة: يُحظر إهمال الحيوانات أو تركها خارج الأماكن المخصصة

النيابة العامة: يُحظر إهمال الحيوانات أو تركها خارج الأماكن المخصصة

وبيّنت أن نظام مكافحة التستر يهدف إلى تنظيم السوق، وضمان عدالة المنافسة، والحد من الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين في جرائم التستر وفقًا لما تقضي به الأنظمة المعمول بها.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد