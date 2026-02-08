النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة

أكدت النيابة العامة أن المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد عبر وسائل الشبكة المعلوماتية يُعد جريمة موجبة للمساءلة القانونية، موضحةً أن القانون يفرض عقوبات صارمة لحماية خصوصية المواطنين والمقيمين.

وشددت النيابة عبر منصة إكس، على أن حماية الحياة الخاصة وتعزيز الأمن الرقمي من أولويات الجهات الرسمية، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالقواعد القانونية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.