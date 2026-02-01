الهبايب تعود.. فبراير يطرق الأبواب بخصائص شتوية وزيادة في طول النهار

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن السمات المناخية المرتقبة لشهر فبراير، مشيراً إلى أنه يتميز هذا العام بتزامنه مع أجزاء من شهري شعبان ورمضان المبارك.
وأوضح الحصيني عبر منصة إكس أن فبراير، الذي يُعد ركيزة أساسية في فصل الشتاء، سيشهد تحولاً تدريجياً في طول النهار، مبيناً أنه يضم الطالعين الخامس والسادس وجزءاً من السابع ضمن تقويم طوالع الشتاء.
وأضاف أن الشهر يقع ضمن نطاق مواسم الأمطار في المملكة، مع توقعات بسيادة الأجواء الباردة ونشاط ملحوظ للرياح التي تُعرف محلياً بـ “الهبايب”.