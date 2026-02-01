الهبايب تعود.. فبراير يطرق الأبواب بخصائص شتوية وزيادة في طول النهار

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن السمات المناخية المرتقبة لشهر فبراير، مشيراً إلى أنه يتميز هذا العام بتزامنه مع أجزاء من شهري شعبان ورمضان المبارك.

وأوضح الحصيني عبر منصة إكس أن فبراير، الذي يُعد ركيزة أساسية في فصل الشتاء، سيشهد تحولاً تدريجياً في طول النهار، مبيناً أنه يضم الطالعين الخامس والسادس وجزءاً من السابع ضمن تقويم طوالع الشتاء.

وأضاف أن الشهر يقع ضمن نطاق مواسم الأمطار في المملكة، مع توقعات بسيادة الأجواء الباردة ونشاط ملحوظ للرياح التي تُعرف محلياً بـ “الهبايب”.