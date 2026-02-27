Icon

الرياضة
8 أهداف في قمة الجولة الـ24

الهلال يتجاوز الشباب بخماسية 

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٦ صباحاً
الهلال يتجاوز الشباب بخماسية 
المواطن - واس

في مباراة شهدت ثمانية أهداف وتبادلًا مستمرًا للتقدم، حسم الهلال ديربي العاصمة أمام الشباب بنتيجة (5-3)، مساء أمس الجمعة على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، في مواجهة اتسمت بالإثارة والسرعة والحضور الهجومي اللافت من الجانبين.

وبدأ الشباب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة (13) عن طريق براونهيل، قبل أن يدرك محمد كنو التعادل للهلال في الدقيقة (19)، وواصل الهلال ضغطه ليضيف الهدف الثاني عند الدقيقة (31) بعد كرة حولها علي البليهي بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أعاد عبدالرزاق حمدالله المباراة إلى نقطة التعادل بتسجيله الهدف الثاني للشباب عند الدقيقة (44).

وقبل نهاية الشوط الأول، منح كاليدو كوليبالي الهلال أفضلية جديدة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (45+2)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال (3-2) بعد أداء هجومي مفتوح من الطرفين.

وفي الشوط الثاني، عزز سلطان مندش النتيجة بالهدف الرابع عند الدقيقة (48)، ثم أضاف ليوناردو الهدف الخامس في الدقيقة (52)، مؤكدًا التفوق الهلالي. وتمكن الشباب من تقليص الفارق عبر ياسين عدلي عند الدقيقة (75)، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى (58) نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الشباب عند (25) نقطة في المركز الثالث عشر، في أمسية كروية حملت معها واحدة من أجمل مباريات الموسم من حيث الغزارة التهديفية والإيقاع السريع.

