الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

سقط فريق الهلال في فخ التعادل أمام فريق التعاون، بهدف لكل فريق، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

الهلال يتعادل أمام التعاون

وتأتي مباراة الهلال والتعاون، ضمن منافسات الجولة العاشرة “المؤجلة” من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

افتتح الهلال التهديف في الدقيقة 42، عن طريق روبن نيفيز من علامة جزاء. وأدرك التعاون هدف التعادل في الدقيقة 3+45، عن طريق روجير مارتينيز من علامة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث خلف النصر 55 نقطة وله مباراة، والأهلي المتصدر 56، بينما التعاون يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

