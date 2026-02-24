الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن وزير الصحة: مركز “تأكد” لا يوجد له مثيل بالشرق الأوسط.. الكشف المبكر خلال دقائق برئاسة ولي العهد.. 13 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء القبض على مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة بعسير إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “بسطة خير” في مختلف المناطق مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي الاستثمار العقاري للأراضي الخام.. بين الجذب والترقّب القبض على قائد مركبة عكس السير وصدم آخر عمدًا في الرياض ملك الأردن: لن نسمح بخرق أجوائنا ولن نكون ساحة حرب الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
سقط فريق الهلال في فخ التعادل أمام فريق التعاون، بهدف لكل فريق، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”.
وتأتي مباراة الهلال والتعاون، ضمن منافسات الجولة العاشرة “المؤجلة” من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
افتتح الهلال التهديف في الدقيقة 42، عن طريق روبن نيفيز من علامة جزاء. وأدرك التعاون هدف التعادل في الدقيقة 3+45، عن طريق روجير مارتينيز من علامة جزاء.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث خلف النصر 55 نقطة وله مباراة، والأهلي المتصدر 56، بينما التعاون يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة.