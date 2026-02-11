Icon

الهيئة السعودية للمياه: ابلغوا عن تسربات المياه قبل تفاقم آثارها

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ مساءً
الهيئة السعودية للمياه: ابلغوا عن تسربات المياه قبل تفاقم آثارها

كثّفت الهيئة السعودية للمياه أعمالها الرقابية والتوعوية لرصد التسربات؛ باعتبارها مصدرًا لهدر الموارد وأحد مظاهر التشوه البصري، إضافة إلى ما قد تسببه من تجمعات مائية وانتشار للحشرات بما يؤثر في الصحة العامة.

الإبلاغ عن تسربات المياه

وأكدت الهيئة أهمية مبادرة المستفيدين بالإبلاغ عن أي تسربات، موضحةً أن التبليغ المبكر يسهم في الحد من الخسائر المائية، وتسريع إجراءات المعالجة من مقدّم الخدمة، ومنع تفاقم الأضرار البيئية والصحية، وحماية الطرق والمرافق العامة من التضرر، وخفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن التأخر في المعالجة.

وأوضحت أن فرق الرقابة الميدانية تواصل، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان ولجنة دعم أعمال معالجة التشوه البصري “مدن أجمل”، رصد الممارسات المخالفة، ومن أبرزها: ترك التسربات دون إصلاح، والإفراط في استخدام المياه لغسل الأرصفة والمركبات، وتصريف المياه إلى الشوارع، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما يقضي به نظام المياه.

وبيّنت الهيئة أن الحفاظ على المياه مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في حماية الموارد والبنية التحتية وتعزيز جودة الحياة في المدن، داعيةً إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفات عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيق “بلدي”.

