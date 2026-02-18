الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن البدء بتنفيذ نظام الإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن دخول نظام الإحصاء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) في تاريخ 10 / 02 / 1447هـ الموافق 04 / 08 / 2025م- حيز التنفيذ الفعلي في فبراير الجاري، ليحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) في تاريخ 07 / 12 / 1379هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) في تاريخ 23 / 04 / 1391هـ الموافق 16 / 06 / 1971م.

ويعدّ نظام الإحصاء، إطارًا تنظيميًّا حديثًا ينسجم مع توجهات المملكة نحو بناء منظومة معرفية متكاملة قائمة على البيانات الدقيقة، ويمثِّل أحدَ الأعمدة الأساسية لتعزيز جودة الإحصاءات الرسمية في المملكة ورفع موثوقيتها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يشكل مرحلةً تشريعية نوعية في مسيرة التحول الإحصائي بالمملكة، وتعميق أثر الإحصاءات في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار.

وتدعو الهيئة العامة للإحصاء المختصين من الإحصائيين والأكاديميين والباحثين وعموم المطلعين إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على تفاصيل النظام، والذي نشرته قبل عدة أيام باللغتين العربية والإنجليزية.