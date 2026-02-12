الوجوه الجديدة في مفاصل الدولة.. صور المعيّنين بأوامر ملكية اليوم

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم الخميس، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين عدد من الأمراء والمسؤولين، شملت نواب أمراء مناطق، ووزراء، ومحافظين، ومستشارين في الديوان الملكي كما يلي:
أولًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نهار بن سعود آل سعود نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.
ثالثًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة.
رابعًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.
خامسًا: يعين صاحب السمو الأمير / فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود نائبًا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة.
سادسًا: يعين صاحب السمو الأمير الدكتور / سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضوًا في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 84 ) بتاريخ 29 / 2 / 1446هـ.
سابعًا: يعين صاحب السمو الأمير الدكتور / بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مستشارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
ثامنًا : يعين معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.
عاشرًا: يعين معالي الشيخ / سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
الحادي عشر: يعين معالي الدكتور / خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير.
الثاني عشر: يعين فضيلة الشيخ الدكتور / علي بن أحمد بن محمد الاحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.
الثالث عشر: يعين معالي الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
الرابع عشر: يعين معالي الأستاذ / محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.
الخامس عشر: يعين معالي الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة.
السادس عشر: يعين معالي الدكتور / عبدالله بن احمد بن عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.
السابع عشر: يعين معالي المهندس / هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة.
الثامن عشر: يعين الأستاذ / سليمان بن محمد بن عبدالله القناص مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
التاسع عشر: يعين الأستاذ / عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
العشرون: يعين المهندس / ثامر بن محمد بن قالط الحربي مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.
الحادي والعشرون: يعين الأستاذ / عبدالله بن فهد بن محمد بن فارس وكيلًا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.
الثاني والعشرون: يعين المهندس / فواز بن زنعاف بن فواز السهلى رئيسًا للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة.
الثالث والعشرون: يعين الأستاذ / بدر بن براهيم بن براهيم السويلم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة.
الرابع والعشرون: يعين الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد بن حمود المزيد نائبًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.
الخامس والعشرون: يعين الدكتور / سعد بن عواض بن رجاء الحربي نائبًا لوزير التعليم “للتعليم العام” بالمرتبة الممتازة.
السادس والعشرون: يعين الأستاذ / فيحان بن فهد بن غازي السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.
السابع والعشرون: يعين الأستاذ / سعد بن صالح بن محمد اللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.
الثامن والعشرون: يرقى اللواء / خالد بن محمد بن غالب الذويبي إلى رتبة فريق، ويعين نائبًا لرئيس الحرس الملكي.