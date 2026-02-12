الوجوه الجديدة في مفاصل الدولة.. صور المعيّنين بأوامر ملكية اليوم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم الخميس، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين عدد من الأمراء والمسؤولين، شملت نواب أمراء مناطق، ووزراء، ومحافظين، ومستشارين في الديوان الملكي كما يلي:

أولًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نهار بن سعود آل سعود نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

ثالثًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة.

رابعًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.

خامسًا: يعين صاحب السمو الأمير / فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود نائبًا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة.

سادسًا: يعين صاحب السمو الأمير الدكتور / سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضوًا في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 84 ) بتاريخ 29 / 2 / 1446هـ.

سابعًا: يعين صاحب السمو الأمير الدكتور / بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مستشارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

ثامنًا : يعين معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

عاشرًا: يعين معالي الشيخ / سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

الحادي عشر: يعين معالي الدكتور / خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير.

الثاني عشر: يعين فضيلة الشيخ الدكتور / علي بن أحمد بن محمد الاحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.

الثالث عشر: يعين معالي الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

الرابع عشر: يعين معالي الأستاذ / محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.

الخامس عشر: يعين معالي الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة.

السادس عشر: يعين معالي الدكتور / عبدالله بن احمد بن عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

السابع عشر: يعين معالي المهندس / هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة.

الثامن عشر: يعين الأستاذ / سليمان بن محمد بن عبدالله القناص مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

التاسع عشر: يعين الأستاذ / عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

العشرون: يعين المهندس / ثامر بن محمد بن قالط الحربي مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

الحادي والعشرون: يعين الأستاذ / عبدالله بن فهد بن محمد بن فارس وكيلًا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

الثاني والعشرون: يعين المهندس / فواز بن زنعاف بن فواز السهلى رئيسًا للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة.

الثالث والعشرون: يعين الأستاذ / بدر بن براهيم بن براهيم السويلم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة.

الرابع والعشرون: يعين الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد بن حمود المزيد نائبًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

الخامس والعشرون: يعين الدكتور / سعد بن عواض بن رجاء الحربي نائبًا لوزير التعليم “للتعليم العام” بالمرتبة الممتازة.

السادس والعشرون: يعين الأستاذ / فيحان بن فهد بن غازي السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

السابع والعشرون: يعين الأستاذ / سعد بن صالح بن محمد اللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.

الثامن والعشرون: يرقى اللواء / خالد بن محمد بن غالب الذويبي إلى رتبة فريق، ويعين نائبًا لرئيس الحرس الملكي.