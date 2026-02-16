“الوطني للتعليم الإلكتروني” يدعو لاستكمال الربط مع منصة FutureX

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الجهات المقدمة لخدمات التعليم والتدريب الإلكتروني إلى سرعة استكمال الربط التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX”، وذلك قبل تاريخ 31 مارس 2026، تفادياً لتعليق أو إلغاء تراخيص البرامج.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن على الجهات المعنية استكمال إجراءات التكامل خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ نشر الإعلان.
وأضاف المركز، أن عدم الالتزام بالموعد المحدد سيعرّض البرامج لاتخاذ إجراءات نظامية قد تصل إلى التعليق أو الإلغاء.
وتابع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أن استكمال الربط التقني يتم عبر الرابط المخصص لذلك “https://t.co/IymwuYFC7E“، في إطار حرصه على رفع كفاءة منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني، وضمان الامتثال للضوابط والمعايير المعتمدة للبرامج المقدمة عبر المنصة الوطنية.
— المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (@NELC_SA) February 16, 2026