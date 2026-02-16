Icon

قبل 31 مارس تفاديًا لتعليق أو إلغاء ترخيص البرامج

“الوطني للتعليم الإلكتروني” يدعو لاستكمال الربط مع منصة FutureX

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٥ مساءً
“الوطني للتعليم الإلكتروني” يدعو لاستكمال الربط مع منصة FutureX
المواطن - فريق التحرير

دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الجهات المقدمة لخدمات التعليم والتدريب الإلكتروني إلى سرعة استكمال الربط التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX”، وذلك قبل تاريخ 31 مارس 2026، تفادياً لتعليق أو إلغاء تراخيص البرامج.

استكمال الربط مع منصة FutureX

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن على الجهات المعنية استكمال إجراءات التكامل خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ نشر الإعلان.

وأضاف المركز، أن عدم الالتزام بالموعد المحدد سيعرّض البرامج لاتخاذ إجراءات نظامية قد تصل إلى التعليق أو الإلغاء.

وتابع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أن استكمال الربط التقني يتم عبر الرابط المخصص لذلك “https://t.co/IymwuYFC7E“، في إطار حرصه على رفع كفاءة منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني، وضمان الامتثال للضوابط والمعايير المعتمدة للبرامج المقدمة عبر المنصة الوطنية.

