أم رضمة.. قرية روت عطش البادية وحفظت للأجيال تفاصيل الماضي الولايات المتحدة.. التضخم يرتفع أسرع من المتوقع في ديسمبر الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا في محمية الأمير محمد بن سلمان الاستعدادات لشهر رمضان صورة من صور العادات الاجتماعية بالمدينة المنورة الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال المقصود بعلم الأنواء في عصر التأسيس رسوخ للتطوير العقاري تطلق مشروع فلل رُفى في حي البساتين بالدرعية بموافقة الملك سلمان.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة عبر منصة إحسان ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز
تسارع مقياس التضخم الرئيسي في ديسمبر، وهو علامة على أن الكثير من الأسعار ما زالت ترتفع أسرع مما يفضله أغلب الأمريكيين وأسرع من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) البالغ 2 % سنويًا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم، في تقرير تأجل جراء الإغلاق الحكومي، الذي استمر ستة أسابيع في الخريف الماضي، “إن الأسعار ارتفعت 0.4% في ديسمبر من الشهر السابق بارتفاع من 0.2% في نوفمبر، ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع التضخم 2.9% في ديسمبر بارتفاع 2.8% في نوفمبر”.
وارتفعت الأسعار الأساسية -التي تستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة- بنسبة 0.4% في ديسمبر من الشهر السابق بارتفاع 0.2% في نوفمبر. وقفزت الأسعار الأساسية 3% في ديسمبر من عام سابق، أسرع من زيادة بنسبة 2.8% في نوفمبر.