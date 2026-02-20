Icon

الولايات المتحدة.. التضخم يرتفع أسرع من المتوقع في ديسمبر

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
الولايات المتحدة.. التضخم يرتفع أسرع من المتوقع في ديسمبر
المواطن - واس

تسارع مقياس التضخم الرئيسي في ديسمبر، وهو علامة على أن الكثير من الأسعار ما زالت ترتفع أسرع مما يفضله أغلب الأمريكيين وأسرع من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) البالغ 2 % سنويًا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم، في تقرير تأجل جراء الإغلاق الحكومي، الذي استمر ستة أسابيع في الخريف الماضي، “إن الأسعار ارتفعت 0.4% في ديسمبر من الشهر السابق بارتفاع من 0.2% في نوفمبر، ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع التضخم 2.9% في ديسمبر بارتفاع 2.8% في نوفمبر”.

وارتفعت الأسعار الأساسية -التي تستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة- بنسبة 0.4% في ديسمبر من الشهر السابق بارتفاع 0.2% في نوفمبر. وقفزت الأسعار الأساسية 3% في ديسمبر من عام سابق، أسرع من زيادة بنسبة 2.8% في نوفمبر.

