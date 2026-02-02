Icon

في رواسب مستخرجة من أعماق البحر

اليابان تُعلن العثور على معادن نادرة

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
اليابان تُعلن العثور على معادن نادرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت اليابان اليوم، استخراج رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة من عمق ستة آلاف متر خلال مهمة استكشافية في البحر، في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على بكين في استيراد المعادن الإستراتيجية.
وأكَّدت طوكيو أن هذه المحاولة هي الأولى في العالم في مجال استخراج عناصر أرضية نادرة من مياهٍ بهذا العمق.
واستخرجت سفينة الأبحاث اليابانية “تشيكيو” العينة بعدما أبحرت في يناير متجهة إلى جزيرة مينامي توريشيما اليابانية النائية في المحيط الهادئ، والتي تُعتبر المياه المحيطة بها غنية بالمعادن القيّمة.
والعناصر الأرضية المستخرجة تُعدّ أساسية لقطاعات اقتصادية، من بينها السيارات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع وغيرها، وتُستخدم في صناعة المغناطيسات القوية والمحفزات والمكونات الإلكترونية، وتضم 17 عنصرًا.
وتشير تقديرات إلى أن محيط جزيرة مينامي توريشيما الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يحتوي على أكثر من 16 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة؛ مما يجعله ثالث أكبر مخزون في العالم، بحسب صحيفة نيكاي الاقتصادية.
وتضم هذه الرواسب الغنية ما يعادل 730 عامًا من الاستهلاك العالمي الحالي للديسبروسيوم المستخدم في المغناطيسات العالية الأداء الأساسية لصناعة الهواتف والسيارات الكهربائية، و780 عامًا من استهلاك الإيتريوم، وهو عنصر يُستخدم في الليزر.

