اليوم أول أيام موسم العقارب وبداية الربيع الواقعي

قال الدكتور خالد الزعاق، الخبير في شؤون الفلك والمناخ، إن اليوم الجمعة يُعد أول أيام موسم العقارب، وهو أحد المواسم المناخية المعروفة، ويستمر لمدة 39 يومًا.

وأوضح الزعاق، عبر حسابه على منصة إكس، أن موسم العقارب يتكوّن من ثلاثة نجوم، تمتد مدة كل نجمة منها 13 يومًا، وهي: عقرب السم، وعقرب الدم، وعقرب الدسم.

بداية فصل الربيع الواقعي

وأشار إلى أن دخول هذه النجوم يُعد بداية فصل الربيع الواقعي، حيث تشهد الأجواء خلال هذه الفترة اعتدالًا في درجات الحرارة في معظم المناطق، مقارنة بفترات الشتاء السابقة.

وأضاف أن موسم العقارب يُعرف بتقلباته الخفيفة، إلا أن طابعه العام يميل إلى الاستقرار والاعتدال، ما يجعله مرحلة انتقالية مهمة بين الشتاء والربيع.