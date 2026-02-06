اليوم أول أيام موسم العقارب وبداية الربيع الواقعي ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز مصرع 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال السحاب يعانق قمم جبال شدا الأسفل بالمخواة ويشكل لوحة إبداعية الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات
قال الدكتور خالد الزعاق، الخبير في شؤون الفلك والمناخ، إن اليوم الجمعة يُعد أول أيام موسم العقارب، وهو أحد المواسم المناخية المعروفة، ويستمر لمدة 39 يومًا.
وأوضح الزعاق، عبر حسابه على منصة إكس، أن موسم العقارب يتكوّن من ثلاثة نجوم، تمتد مدة كل نجمة منها 13 يومًا، وهي: عقرب السم، وعقرب الدم، وعقرب الدسم.
وأشار إلى أن دخول هذه النجوم يُعد بداية فصل الربيع الواقعي، حيث تشهد الأجواء خلال هذه الفترة اعتدالًا في درجات الحرارة في معظم المناطق، مقارنة بفترات الشتاء السابقة.
وأضاف أن موسم العقارب يُعرف بتقلباته الخفيفة، إلا أن طابعه العام يميل إلى الاستقرار والاعتدال، ما يجعله مرحلة انتقالية مهمة بين الشتاء والربيع.