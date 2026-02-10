اليوم دخول سعد الذابح أول نجوم العقارب

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم يشهد دخول طالع سعد الذابح، وهو عبارة عن نجمين خافتين غير نيرين، يقعان في برج الجدي، ويُصنَّف ضمن النجوم اليمانية.

وبيّن المسند عبر حسابه على منصة إكس أن نوء سعد الذابح يستمر لمدة 13 يومًا، ويُعد أول نجوم موسم العقارب، حيث يمثل العقرب الأولى المعروفة باسم عقرب السم، مشيرًا إلى أن موسم العقارب ينقسم إلى ثلاث مراحل هي: عقرب السم، وعقرب الدم، وعقرب الدسم.

وأكد أن دخول أو خروج النجوم لا يعني بالضرورة حدوث انقلاب مفاجئ في الأحوال الجوية، موضحًا أن التغيرات المناخية تكون تدريجية وليست آنية.

وأشار إلى أن هذه الفترة تُعد بداية الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل، لافتًا إلى استمرار زيادة ساعات النهار ونقص ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يوميًا، مع التقدم التدريجي نحو فصل الربيع.