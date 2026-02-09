Icon

Icon بدء إيداع حساب المواطن لشهر فبراير شاملًا الدعم الإضافي Icon تدشين مراكز الخدمات الشاملة بوزارة الداخلية على هامش معرض الدفاع العالمي 2026 Icon محامٍ يحذر من تأجير العمالة المنزلية: قد تصل العقوبة للسجن 15 عامًا Icon وزارة الدفاع توقع 28 عقدًا مع شركات محلية ودولية في معرض الدفاع العالمي Icon ضباب كثيف على المنطقة الشرقية حتى الصباح  Icon ولي العهد يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية Icon افتتاح معرض ملتقى طويق للنحت 2026 في الرياض بـ 25 عملًا نحتيًا جديدًا Icon السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره Icon التأمينات تشرح آلية احتساب الاشتراك عند تجاوز سقف 45 ألف ريال

ليست نجمًا فلكيًا

اليوم دخول موسم العقارب ثالث مواسم الشتاء

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
اليوم دخول موسم العقارب ثالث مواسم الشتاء
المواطن - فريق التحرير

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يوم غدٍ الثلاثاء يشهد دخول موسم العقارب، وهو ثالث مواسم الشتاء في الموروث المناخي الشعبي، ويمتد لمدة 39 يومًا.

وأوضح الحصيني عبر منصة إكس أن العرب اعتمدوا قديمًا على الطوالع والنجوم كوسيلة للتقويم والحساب، مشددًا على أنه لا توجد علاقة مباشرة بين ظهور الطالع للعيان وحدوث التغيرات الجوية، مبينًا أن دخول الطالع لا يؤثر بذاته في حالة الطقس، لكنه قد يتزامن أحيانًا مع تغير في مصادر الرياح ونوعيتها، وهو ما ينعكس على الأجواء العامة.

 موسم العقارب

وبيّن أن العقارب ليست نجمًا فلكيًا، وإنما توصيف لفترة زمنية تتصف بخصائص مناخية محددة، وتنقسم إلى ثلاث منازل معروفة في الموروث الشعبي، هي: سعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، حيث توصف الأولى بـ السم، والثانية بـ الدم، والثالثة بـ الدسم، ولكل منها دلالته المتوارثة.

وأشار إلى أن سعد الذابح وسعد بلع يُصنّفان ضمن منازل الشتاء، بينما يُعد سعد السعود من منازل الربيع، لافتًا إلى أن يوم غد يمثل بداية سعد الذابح، والذي يستمر لمدة 13 يومًا.

وأضاف الحصيني أن موسم العقارب يُعد من فترات احتمال اشتداد البرد في حال هبوب الرياح الباردة، وتربط العامة بين هذه الفترة وزيادة فرص هطول الأمطار، مستشهدين بقولهم: “إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب”، تعبيرًا عن التفاؤل بقدوم الأمطار بمشيئة الله.

كما أشار إلى ما ورد في الأمثال الشعبية حول سعد الذابح، والتي تصف النشاط والحركة التي ترافق هذه الفترة، وتحسن الأحوال نسبيًا في التنقل والرعي.

 

 

