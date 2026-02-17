امتلاء صحن المطاف بالمسجد الحرام بالمعتمرين وسط انسيابية وتنظيم محكم

شهد صحن المطاف في المسجد الحرام، صباح اليوم، كثافة ملحوظة من المعتمرين والطائفين الذين توافدوا لأداء مناسكهم في أجواء روحانية يسودها السكون والخشوع، مع انسيابية واضحة في حركة الدخول والخروج وتنظيم دقيق لمسارات الحشود.

وبثّت قناة الإخبارية مشاهد تُظهر امتلاء صحن المطاف بالزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، وسط منظومة تشغيلية متكاملة تعمل على مدار الساعة لتنظيم الحركة وتيسير أداء المناسك بكل سلاسة.

وأسهمت الخطط الميدانية المعتمدة في توزيع الفرق التنظيمية على مختلف المسارات، بما عزز من كفاءة إدارة الحشود، وضمن سلامة المعتمرين والمصلين رغم الكثافة البشرية الملحوظة.

وتجسد هذه المشاهد فاعلية الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي ترتكز على رفع الجاهزية التشغيلية وتكامل الخدمات، بما يوفر أعلى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، ويحافظ على قدسية المكان وعظمة الشعيرة.

