انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(47.257) قطعة عقارية في مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم وذلك بنهاية يوم الخميس 22 شعبان 1447 هـ، الموافق 12 فبراير 2026 م.

وينتهي التسجيل العيني للعقار في الأحياء التالية في محافظة الزلفي بمنطقة الرياض وهي: (جزء من حي النور، جزء من حي غرناطة، جزء من حي عريعرة، جزء من حي السيح، حي القادسية، حي الحمرا، حي المنار، حي سمنان، حي الروضة، حي الخالدية، حي الصناعية، حي الربوة، حي الريان، حي الندى، حي النفل)، والأحياء التالية بمحافظة السليل: (حي الشفاء، حي الديرة، حي الملك عبدالعزيز، حي الزهراء، حي الروضة، حي النخيل)، والأحياء التالية بمحافظة حوطة سدير: (حي العزيزية، حي النهضة، حي الياسمين، حي الشفا)، إضافة إلى (حي المستقبل) بمحافظة الغاط.

كما ينتهي التسجيل للأحياء التالية في محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية: (سوق الماشية، حي المروج، حي المحمدية، حي العزيزية، حي الشهداء، مخطط ميدان الملك فهد للهجن، جزء من مخطط السلمانية)، والتسجيل في الأحياء التالية بمنطقة القصيم في محافظة عيون الجواء: (حي الأفق، حي المرقب، حي المنتزه، حي المنطقة الصناعية، حي النزهة، حي النهضة، حي غاف الجواء، حي روض الجواء، حي الرفيعة، حي أوثال، حي شرق أوثال، حي شمال أوثال، حي غرب أوثال، جزء من حي غرب بريدة)، والأحياء التالية بمحافظة القوارة: (حي الربوة، حي الروضة، حي الريان، حي السلام، حي الصفاء، حي القادسية، حي المنتزه، حي النور، حي الهجرة).

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري https://rer.sa/ قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

ويصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويعرض عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.