انخفاض أسعار النفط في المعاملات الفورية

اتسمت معاملات النفط بالفتور اليوم، قبل محادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

انخفاض أسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1:56 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتًا يوم الجمعة.

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 62.86 دولارًا للبرميل، ولن يكون هناك ‌تسوية لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب العطلة.