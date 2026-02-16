انخفاض أسعار النفط في المعاملات الفورية

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
اتسمت معاملات النفط بالفتور اليوم، قبل محادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1:56 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتًا يوم الجمعة.
كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 62.86 دولارًا للبرميل، ولن يكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب العطلة.