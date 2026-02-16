Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

انخفاض أسعار النفط في المعاملات الفورية

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
انخفاض أسعار النفط في المعاملات الفورية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اتسمت معاملات النفط بالفتور اليوم، قبل محادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

انخفاض أسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1:56 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتًا يوم الجمعة.

قد يهمّك أيضاً
أسعار النفط تنخفض 3% عند التسوية

أسعار النفط تنخفض 3% عند التسوية

النفط يهبط بأكثر من دولار للبرميل

النفط يهبط بأكثر من دولار للبرميل

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 62.86 دولارًا للبرميل، ولن يكون هناك ‌تسوية لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب العطلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد