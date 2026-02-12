انطلاق اكتتاب سار للأفراد بـ45 ريالًا للسهم اليوم

بدأ اليوم الخميس 12 فبراير 2026 اكتتاب الأفراد في طرح أسهم شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده “سار” في السوق الرئيسية لتداول السعودية، على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

وخصصت الشركة 1.674 مليون سهم لشريحة المستثمرين الأفراد ضمن عملية الطرح، بسعر 45 ريالاً للسهم الواحد، فيما تتولى شركة العربي المالية مهام مدير الاكتتاب.

ويأتي طرح “سار” في إطار إدراجها في السوق الرئيسية، بما يتيح للمستثمرين الأفراد فرصة المشاركة في الاكتتاب وفق الآلية المعتمدة من قبل الجهات المنظمة.

الجهات المستلمة لاكتتاب سار

حددت الشركة قائمة الجهات المستلمة لطلبات اكتتاب الأفراد، وتشمل: العربي المالية، الاستثمار كابيتال، الإنماء المالية، الأهلي المالية، الجزيرة كابيتال، الرياض المالية، البلاد المالية، الراجحي المالية، السعودي الفرنسي كابيتال، دراية المالية، الخبير المالية، الأول للاستثمار، سهم كابيتال، عوائد الأصول المالية، إضافة إلى جي آي بي كابيتال، المجموعة المالية هيرمس السعودية، مشاركة المالية، يقين المالية، ودينار إنفستمنت.

ويمكن للمستثمرين التقدم بطلبات الاكتتاب عبر القنوات المتاحة لدى الجهات المستلمة خلال فترة الطرح المحددة، مع الالتزام بالشروط والتعليمات المعلنة.